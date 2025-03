I titoli di Sky Tg24 del 12 marzo: edizione delle 8

Guerra in Ucraina si di Kiev a una tregua di trenta giorni. La Casa Bianca revoca lo stop agli aiuti. Parlerò con Putin già in settimana, annuncia Trump. Nella notte attacco russo su Karkiv e Sumi. Piano di riarmo UE. Finito il tempo delle illusioni, dice Von der Leyen. Atteso il voto del Parlamento di Strasburgo. In Italia partiti divisi. Dazi statunitensi su acciaio e alluminio. Trump li raddoppia per il Canada, poi fa dietrofront. L'Europa risponde con un pacchetto di contromisure. Borse di nuovo in rosso. Groenlandia crollo dei partiti del governo uscente. Crescono liberali e nazionalisti che chiedono l'indipendenza. Svolta nell'omicidio di Garlasco a diciotto anni di distanza di nuovo indagato l'amico del fratello di Chiara Poggi. Gli indizi nel DNA grazie alle tecniche di ultima generazione. Delitto Mollicone ci sarà un nuovo processo. La Cassazione ha annullato l'assoluzione dell'ex comandante della caserma di Arce Franco Mottola e dei suoi familiari. Addio ai test via libera alla riforma dell'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia. Sarà libera l'immatricolazione al primo anno le selezioni dopo il primo semestre. Champions League con i gol di Thuram Chalanoglu, l'Inter batte il FEyenoord 2-1 e vola ai quarti di finale. Affronterà il Bayern Monaco. .