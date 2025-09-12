I titoli di Sky TG24 del 12 settembre 2025 - edizione h19

È stato arrestato il killer di Charlie Kirk, è un 22enne dello Utah e si chiama Tyler Robinson. L'assassino sarebbe stato convinto dal padre a consegnarsi alle autorità. Donald Trump esulta per la cattura dell'attentatore e dice: "ora spero che sarà condannato a morte". L'FBI rivela: su uno dei proiettili usati dall'omicida incisa la scritta "Bella ciao". Dopo l'attacco dei droni russi in Polonia, la NATO annuncia un'operazione per difendere il fianco orientale. Il Presidente americano attacca Putin: "con lui la pazienza è finita". In Medio Oriente massicci bombardamenti dell'esercito dello Stato ebraico su Gaza, Yemen e Libano, oltre 50 le vittime. 2 israeliani feriti a colpi di coltello a Gerusalemme. In Brasile, Bolsonaro condannato a 27 anni di carcere per tentato golpe. È una sentenza ingiusta, dice la Casa Bianca. Lula risponde: "se Trump vivesse qui sarebbe sotto processo". Il testamento di Giorgio Armani: l'azienda va alla Fondazione. A Leo Dell'Orco il 40% dei diritti di voto. Stabilita la vendita del 15% entro 18 mesi. A Bologna rubano un'auto e finiscono contro un palo durante l'inseguimento della polizia. Morto un 18enne, arrestato il 19enne alla guida, era senza patente. Grande sport su Sky, domani torna la Serie A con le sfide Juventus-Inter e Fiorentina-Napoli. Per la Moto GP, a Misano Marc Marquez è stato il più veloce nelle prequalifiche. .