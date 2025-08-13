I titoli di Sky TG24 del 13 agosto: edizione delle 10

L'incontro di venerdì tra Trump e Putin si terrà ad Anchorage, in Alaska. Telefonata tra Lavrov e Rubio sui dettagli. Zelensky smentisce ogni cessione del Donbass. Oggi riunione in videoconferenza dell'Alleanza dei Volenterosi. Alla videochiamata dei leader europei organizzata da Merz, parteciperanno sia il Presidente americano sia il leader ucraino. Medio Oriente, mediatori al lavoro per una tregua di 60 giorni. Meloni sente Bin Salman: "Subito il cessate il fuoco nella Striscia". Netanyahu: "I civili potranno lasciare Gaza". Raggiunta l'intesa sulla decarbonizzazione dell'ex Ilva. La bozza non fissa le tempistiche della riconversione, nuova riunione il 15 settembre. Perplessi i sindacati dei lavoratori. Donna uccisa da auto pirata a Milano. Fermati 4 minori. Hanno tutti meno di 14 anni e non sono imputabili. Alla guida un 13enne. Riconosciuti dalle magliette dei Pokémon. Delitto di Garlasco, il DNA di Ignoto 3 trovato nella bocca della vittima è riconducibile a un'altra autopsia. Oggi è il 18esimo anniversario dell'uccisione di Chiara Poggi. Caldo, "bollino rosso" in 16 città con temperature fino a 40 gradi. Verso l'esodo di Ferragosto, secondo le stime saranno in 12 milioni sulle strade italiane. Tennis a Cincinnati sfida Sinner-Mannarino. Agli ottavi anche Nardi, Paolini e Bronzetti. Supercoppa, alle 21:00 Paris Saint Germain-Tottenham, Donnarumma non è convocato, Tutto live su Sky. .