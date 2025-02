I titoli di Sky TG24 del 13 febbraio, edizione delle 13

Trump accelera sull'Ucraina. Dopo la telefonata con Putin, il Cremlino afferma preparativi in corso per i negoziati di pace. L'Europa esclusa protesta. Dazi reciproci, alle 19:00 la firma degli ordini esecutivi. "È una grande giornata", scrive il presidente americano sui social, che ha già colpito acciaio e alluminio. In Germania, auto contro la folla a Monaco. Almeno 20 feriti alcuni gravi. Tra questi anche bambini. Fermato un 24enne di origini afghane. Si sospetta la pista terroristica. In Medio Oriente la tregua sembra reggere. Hamas assicura: "Rilasceremo gli ostaggi come previsto dall'accordo". Sabato lo scambio con i prigionieri palestinesi. Verso la fumata bianca il Parlamento per la votazione dei 4 giudici della Consulta. Nodo cartelle esattoriali nella Maggioranza. Al lavoro sulla riforma dei medici di famiglia. Due morti a Rimini in un incendio di una palazzina. Esplosione in uno stabile nel Cuneese, forse causata da una fuga di gas. Un morto, almeno nove feriti. Champions, Atalanta beffata da un rigore nel recupero. Perde anche il Milan. Play-off per gli ottavi di Europa League alle 21:00 su SKY Sport Uno Porto-Roma. MasterChef, ha un passo dalla top five con due super ospiti, Hélène Darroze tra le chef donne più stellate di sempre e Rasmus Munk. Appuntamento questa sera alle 21:15 su SKY Uno. .