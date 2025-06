I titoli di Sky TG24 del 13 giugno, edizione delle 19

Nuovi raid di Israele in Iran, colpito un altro sito nucleare. "Ci aspettiamo diverse ondate di attacchi da Teheran", dice Netanyahu. E i Pasdaran minacciano: "Vi attende l'inferno". Il Pemier israeliano dice che Trump sapeva degli attacchi. "Così l'Iran sarà spinto a trattare", avvisa il Presidente americano. I leader europei chiedono uno stop all'escalation. Meloni sente Trump, Von der Leyen e Merz. La Premier in riunione con i ministri responsabili dei servizi. Al Viminale il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il giallo di Villa Pamphilj, fermato in Grecia un cittadino americano: ha detto di essere il padre della bimba, trovata morta con una donna. È accusato di omicidio aggravato. A Ostuni la camera ardente di Carlo Legrottaglie, il Carabiniere ucciso in conflitto a fuoco con due malviventi. Domani i funerali. Ci sarà anche il Presidente Mattarella. 18 anni di processi, indagini ed errori, fino agli ultimi sviluppi: stasera alle 21:00 "Le Verità di Garlasco", il documentario di Sky Tg24 sul delitto di Chiara Poggi. Il disastro dell'Air India, recuperati i corpi delle circa 250 vittime: le identificazioni. Proseguono anche le indagini ritrovate alla prima scatola ritrovata la prima scatola nera. Wim Wenders a Roma per il Premio dell'Accademia dei Lincei, il regista parla del suo prossimo film sulla pace. A Sky Tg24 dice: "In Europa dobbiamo fare di più per tutelarla". .