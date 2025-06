I titoli di Sky TG24 del 13 giugno, edizione delle 8

Israele attacca l'Iran, presi di mira siti nucleari, violente esplosioni, anche a Teheran, l'Agenzia per l'Energia Atomica assicura: al momento nessun aumento dei livelli di radiazioni. Il colpo iniziale è stato un successo, andremo avanti per giorni, avverte Netanyahu. L'esercito israeliano attribuisce gli attacchi all'accelerazione del programma nucleare. Iran risponde, lancia oltre 100 droni verso Israele, Khamenei minaccia al loro destino doloroso e accusa gli Stati Uniti, uccisi il capo di stato maggiore e il comandante dei Pasdaran. Trump ha avvisato in anticipo dei raid, ma non siamo coinvolti, ribadisce il presidente americano. L'Iran non può avere una bomba atomica, dice, spero sempre nei negoziati. Alla Farnesina riunione di Tajani con gli ambasciatori di Iran, Israele e degli altri paesi della regione sotto controllo la situazione degli italiani, assicura il ministro. Le nuove tensioni in Medio Oriente fanno volare le quotazioni del petrolio sui mercati, i prezzi saliti fino al 10%, in rialzo anche il gas e l'oro. Oltre 300 morti nel disastro aereo in India ha sopravvissuto un unico passeggero del volo di linea diretto a Londra, lo schianto subito dopo il decollo su un'area residenziale. Tragico conflitto a fuoco nel Brindisino ucciso un brigadiere capo mentre inseguiva due rapinatori, morto anche uno dei malviventi, il carabiniere era prossimo alla pensione. .