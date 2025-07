I titoli di Sky Tg24 del 13 luglio: edizione delle 19

L'Europa risponde ai dazi al 30% annunciati da Trump, contromisure pronte ma sospese fino al 01/08. Prima preferiamo continuare a negoziare, dice la presidente della Commissione, von der Leyen. Gaza senza pace. Bombardato un sito di distribuzione dell'acqua. 10 vittime, 8 erano bambini. Netanyahu: non lasceremo la Striscia, ma siamo favorevoli a un'intesa. Nuovi attacchi russi in Ucraina, spari anche vicino alla centrale nucleare di Zaporija. Inaccettabile, denuncia il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Grossi. È stato ritrovato e sta bene il piccolo Allen, scomparso venerdì scorso da un camping vicino a Ventimiglia. Era in una zona boscosa a tre chilometri dal luogo dove era stato visto l'ultima volta. Deve rispondere dell'accusa di omicidio colposo il padre del ragazzo morto in una buca sotto la sabbia a Montalto di Castro, nel viterbese. Per i PM si tratta di atto dovuto. Giulia è sempre come me. L'amore non è prevaricazione. A Sky TG24 Chiara Tramontano ricorda la sorella uccisa. Al festival Il libro possibile ha presentato Non smetterò mai di cercarti. Wimbledon, Jannick Siner e Carlos Alcarz in campo per l'ultimo atto del torneo di tennis più prestigioso del mondo. La finalissima in diretta sui canali di Sky Sport. MotoGP in Germania vince Marc Marquez davanti al fratello Alex e a Pecco Bagnaia sul podio dopo le cadute di Di Giannantonio e Bezzecchi. Al traguardo arrivano solo in 10. .