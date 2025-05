I titoli di Sky Tg24 del 13 maggio, edizione delle 13

I negoziati per la tregua in Ucraina, Zelensky pronto a partire per Istanbul, ma avverte, parlerò solo con Putin, Mosca prepara una delegazione, ma è giallo sulla presenza del presidente russo. È iniziato il tour diplomatico del presidente americano nei paesi del Golfo, prima tappa Riyad, Arabia Saudita, nuovi raid dell'esercito israeliano a Kan Yunis. Caos in Libano negli scontri tra le forze rivali, ucciso il capo miliziano Al Kikli era stato in Italia poche settimane fa. Per Amnesty era responsabile di crimini contro l'umanità. Lo storico accordo sui dazi tra Stati Uniti e Cina per Xi Jinping non ci sono vincitori in una guerra commerciale. Washington ora attacca l'Europa. Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli e Campi Flegrei chiuse per precauzione, metropolitana e funicolare, al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Ex Ilva, a Taranto è in corso l'incontro tra commissari e sindacati, dopo l'incidente all'Altoforno 1. Quasi 4mila impiegati verso la cassa integrazione. Francia, Gérard Depardieu è condannato a 18 mesi di carcere con la condizionale per abusi sessuali nei confronti di una donna, l'attore si era sempre dichiarato innocente. Serie A l'Atalanta batte la Roma e si assicura un posto in Champions. Agli Internazionali di tennis, oggi Sinner, in campo contro Cerundolo, Paolini alle 13 affronta la russa Schneider. .