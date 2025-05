I titoli di Sky Tg24 del 13 maggio, edizione delle 8

Zelensky giovedì a Istanbul, l'incontro potrebbe far finire la guerra, dice Trump non esclude di partecipare, sale la pressione su Putin, ma Mosca respinge l'ultimatum per una tregua. L'Europa attende l'esito del vertice in Turchia e prepara nuove sanzioni contro Mosca. Aspettiamo la risposta russa sul cessate il fuoco, dichiara Meloni. Il presidente USA in viaggio verso il Medio Oriente tra business e negoziati, incontrerà l'ostaggio rilasciato da Hamas, nella notte raid israeliani su Khan Yunis. Disarmiamo le parole per disarmare la terra, Papa Leone XIV invita i giornalisti, a essere operatori di pace. Il presidente ucraino chiama il pontefice e lo invita a Kiev. USA-Cina sui dazi, tariffe ridotte, pausa di tre mesi per Xi Jinping, non ci sono vincitori in una guerra commerciale. Adesso la partita è con l'Europa. In Gran Bretagna stretta di Starmer sull'immigrazione, meno arrivi e conoscenza dell'inglese obbligatoria. Nigel Farage a Sky TG 24, il premier prova a imitarci, è nel panico. Milano, l'evaso suicida, il suo permesso lavoro al vaglio del ministero della Giustizia. In un video le immagini dell'aggressione al collega per il PM aveva pianificato due omicidi. Serie A, l'Atalanta ferma la Roma e va in Champions, Ancelotti nuovo CT del Brasile. Agli internazionali di tennis, Sinner oggi sfida Serundolo per i quarti. .