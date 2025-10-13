I titoli di Sky TG24 del 13 ottobre: edizione delle 11

00:01:00 min
|
1 ora fa

I primi sette ostaggi rilasciati alla Croce Rossa, attesa per la consegna all'esercito israeliano, alle 9 la seconda fase, festa in piazza a Tel Aviv. Israele rispetti gli impegni come lo stiamo facendo noi, dice Hamas, iniziato anche il rilascio dei detenuti palestinesi, sono sui bus diretti a Gaza. Trump in arrivo in Israele, prima interverrà alla Knesset, poi andrà al vertice in Egitto sulla spiaggia di Tel Aviv, il grazie al presidente americano. A Sharm el-Sheikh la cerimonia per la firma dell'accordo alla presenza dei leader internazionali, per l'Italia ci sarà la premier Meloni. Seguiremo tutto in diretta nel nostro speciale. Gita ad Auschwitz per dire che l'antisemitismo appartiene solo al fascismo. È bufera per le parole della ministra Roccella, replica anche Segre: la verità fa male a chi ha scheletri nell'armadio. .

Sequestrati a Roma 200 kg di cocaina, valore 16 mln di euroSequestrati a Roma 200 kg di cocaina, valore 16 mln di euro
cronaca
Sequestrati a Roma 200 kg di cocaina, valore 16 mln di euro
00:01:02 min
| 4 ore fa
Le prime pagine del 13 ottobre 2025Le prime pagine del 13 ottobre 2025
cronaca
Le prime pagine del 13 ottobre 2025
00:02:42 min
| 5 ore fa
Segre verso Roccella si viaggi della memoria ad AushwitzSegre verso Roccella si viaggi della memoria ad Aushwitz
cronaca
Segre verso Roccella: si viaggi della memoria ad Aushwitz
00:01:42 min
| 7 ore fa
Roccella, gite ad aushwitz solo per costruire antifascimoRoccella, gite ad aushwitz solo per costruire antifascimo
cronaca
Roccella: gite ad Aushwitz solo per costruire antifascimo
00:01:07 min
| 7 ore fa
Martedi riesame su sequestro e perquisizione ex procuratore vendittiMartedi riesame su sequestro e perquisizione ex procuratore venditti
cronaca
Martedi riesame su sequestro e perquisizione Venditti
00:00:54 min
| 14 ore fa
50mila alla marcia della pace di assisi50mila alla marcia della pace di assisi
cronaca
In 50mila alla Marcia della pace di Assisi
00:01:43 min
| 16 ore fa
ERROR! T19121025ERROR! T19121025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 12 ottobre: edizione delle 19
00:01:38 min
| 17 ore fa
ERROR! Estate senza fine, a Jesolo alberghi aperti e spiagge affollati di turistiERROR! Estate senza fine, a Jesolo alberghi aperti e spiagge affollati di turisti
cronaca
A Jesolo alberghi aperti e spiagge affollate di turisti
00:01:38 min
| 17 ore fa
Trafug''Arte, l'Atlante Farnese al Padiglione Italia, oro alll'Expo 2025 a OsakaTrafug''Arte, l'Atlante Farnese al Padiglione Italia, oro alll'Expo 2025 a Osaka
cronaca
Trafug'Arte, l'Atlante Farnese al Padiglione Italia
00:01:46 min
| 18 ore fa
Parma, 75esima Giornata nazionale Vittime sul lavoroParma, 75esima Giornata nazionale Vittime sul lavoro
cronaca
Parma, 75esima Giornata nazionale Vittime sul lavoro
00:02:38 min
| 18 ore fa
Lombardia, incendio al Monastero di BernagaLombardia, incendio al Monastero di Bernaga
cronaca
Lombardia, incendio al Monastero di Bernaga
00:01:00 min
| 19 ore fa
Controlli per passeggeri extra Ue, al via nuove regole negli aeroporti di roma e malpensaControlli per passeggeri extra Ue, al via nuove regole negli aeroporti di roma e malpensa
cronaca
Controlli passeggeri extra Ue, nuove regole Roma e Malpensa
00:01:19 min
| 20 ore fa
