I titoli di Sky TG24 del 14 agosto: edizione delle 13

Alle 21:30 ora italiana, il vertice di domani fra Trump e Putin in Alaska, dagli Stati Uniti, uno sforzo sincero per un'assoluzione alla crisi, dice il capo del Cremlino, Starmer riceve Zelensky. Medio Oriente, approvato il nuovo piano di inserimento in Cisgiordania, seppellirà l'idea di uno Stato palestinese, dice Israele, appello di 100 ONG fatti entrare gli aiuti. Doppio naufragio a Lampedusa, oltre 20 morti decine i dispersi. Trafficanti inumani, dice Meloni, le opposizioni attaccano sciacallaggio, replica la premier. Il femminicidio di La Spezia, l'ex marito aveva il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico, ma il dispositivo segnalato non funzionava da giorni. Oggi i funerali della donna investita e uccisa a Milano resta da decidere il destino dei quattro minori rom che avevano rubato l'auto tutti non imputabili e delle loro famiglie. Sette anni fa il crollo del ponte Morandi con 43 morti, oggi le commemorazioni a Genova, messaggio di Mattarella, la sicurezza delle infrastrutture non ammette negligenze. Oltre 12milioni gli italiani in viaggio per Ferragosto, traffico sostenuto su strade e autostrade, caldo resta il bollino rosso in 16 città, picchi fino a 40 gradi. Al Masters 1000 di Cincinnati Sinner batte Mannarino e vola ai quarti. Questa sera sfida Auger Aliassime. Il Paris Saint-Germain vince anche la Supercoppa, Tottenham battuto ai rigori. .