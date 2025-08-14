I titoli di Sky TG24 del 14 agosto: edizione delle 13

00:01:38 min
|
45 minuti fa

Alle 21:30 ora italiana, il vertice di domani fra Trump e Putin in Alaska, dagli Stati Uniti, uno sforzo sincero per un'assoluzione alla crisi, dice il capo del Cremlino, Starmer riceve Zelensky. Medio Oriente, approvato il nuovo piano di inserimento in Cisgiordania, seppellirà l'idea di uno Stato palestinese, dice Israele, appello di 100 ONG fatti entrare gli aiuti. Doppio naufragio a Lampedusa, oltre 20 morti decine i dispersi. Trafficanti inumani, dice Meloni, le opposizioni attaccano sciacallaggio, replica la premier. Il femminicidio di La Spezia, l'ex marito aveva il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico, ma il dispositivo segnalato non funzionava da giorni. Oggi i funerali della donna investita e uccisa a Milano resta da decidere il destino dei quattro minori rom che avevano rubato l'auto tutti non imputabili e delle loro famiglie. Sette anni fa il crollo del ponte Morandi con 43 morti, oggi le commemorazioni a Genova, messaggio di Mattarella, la sicurezza delle infrastrutture non ammette negligenze. Oltre 12milioni gli italiani in viaggio per Ferragosto, traffico sostenuto su strade e autostrade, caldo resta il bollino rosso in 16 città, picchi fino a 40 gradi. Al Masters 1000 di Cincinnati Sinner batte Mannarino e vola ai quarti. Questa sera sfida Auger Aliassime. Il Paris Saint-Germain vince anche la Supercoppa, Tottenham battuto ai rigori. .

Lampedusa, CRI: 58 superstiti nel centro, anche la mamma della neonata mortaLampedusa, CRI: 58 superstiti nel centro, anche la mamma della neonata morta
cronaca
Naufragio Lampedusa, CRI: 58 superstiti nel centro
00:01:01 min
| 2 ore fa
pubblicità
Sicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostanoSicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostano
cronaca
Sicurezza montagna, consigli del soccorso alpino valdostano
00:03:05 min
| 3 ore fa
Milano, coppia di 19enni rapina 89enne: arrestatiMilano, coppia di 19enni rapina 89enne: arrestati
cronaca
Milano, coppia di 19enni rapina 89enne: arrestati
00:00:30 min
| 3 ore fa
Lampedusa, capovolta barca di migranti: decine di mortiLampedusa, capovolta barca di migranti: decine di morti
cronaca
Lampedusa, capovolta barca di migranti: decine di morti
00:00:36 min
| 3 ore fa
Femminicidio a La Spezia. L'ex marito aveva divieto di avvicinamentoFemminicidio a La Spezia. L'ex marito aveva divieto di avvicinamento
cronaca
Femminicidio La Spezia, ex marito con divieto avvicinamento
00:00:38 min
| 3 ore fa
Pompei, turista con 6 pietre in zaino: denunciatoPompei, turista con 6 pietre in zaino: denunciato
cronaca
Pompei, turista con 6 pietre in zaino: denunciato
00:00:42 min
| 3 ore fa
ERROR! T08140825ERROR! T08140825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 14 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 6 ore fa
ERROR! WEB1408000ERROR! WEB1408000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 14 agosto
00:23:16 min
| 7 ore fa
Femminicidio La Spezia, uccide l'ex moglie e poi si costituisceFemminicidio La Spezia, uccide l'ex moglie e poi si costituisce
cronaca
Femminicidio La Spezia, uccide l'ex moglie e si costituisce
00:01:24 min
| 16 ore fa
Caro spiagge, le testimonianze dei vacanzieri sulla costa venetaCaro spiagge, le testimonianze dei vacanzieri sulla costa veneta
cronaca
Caro spiagge, i vacanzieri sulla costa veneta
00:02:00 min
| 20 ore fa
Incendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutteIncendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutte
cronaca
Incendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutte
00:01:53 min
| 20 ore fa
Donna investita a Milano, bimbi coinvolti via da campo Rom, poi rientranoDonna investita a Milano, bimbi coinvolti via da campo Rom, poi rientrano
cronaca
Donna investita Milano, bimbi coinvolti via da campo Rom
00:02:06 min
| 20 ore fa
Lampedusa, CRI: 58 superstiti nel centro, anche la mamma della neonata mortaLampedusa, CRI: 58 superstiti nel centro, anche la mamma della neonata morta
cronaca
Naufragio Lampedusa, CRI: 58 superstiti nel centro
00:01:01 min
| 2 ore fa
Sicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostanoSicurezza in montagna, i consigli del soccorso alpino valdostano
cronaca
Sicurezza montagna, consigli del soccorso alpino valdostano
00:03:05 min
| 3 ore fa
Milano, coppia di 19enni rapina 89enne: arrestatiMilano, coppia di 19enni rapina 89enne: arrestati
cronaca
Milano, coppia di 19enni rapina 89enne: arrestati
00:00:30 min
| 3 ore fa
Lampedusa, capovolta barca di migranti: decine di mortiLampedusa, capovolta barca di migranti: decine di morti
cronaca
Lampedusa, capovolta barca di migranti: decine di morti
00:00:36 min
| 3 ore fa
Femminicidio a La Spezia. L'ex marito aveva divieto di avvicinamentoFemminicidio a La Spezia. L'ex marito aveva divieto di avvicinamento
cronaca
Femminicidio La Spezia, ex marito con divieto avvicinamento
00:00:38 min
| 3 ore fa
Pompei, turista con 6 pietre in zaino: denunciatoPompei, turista con 6 pietre in zaino: denunciato
cronaca
Pompei, turista con 6 pietre in zaino: denunciato
00:00:42 min
| 3 ore fa
ERROR! T08140825ERROR! T08140825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 14 agosto: edizione delle 8
00:01:38 min
| 6 ore fa
ERROR! WEB1408000ERROR! WEB1408000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 14 agosto
00:23:16 min
| 7 ore fa
Femminicidio La Spezia, uccide l'ex moglie e poi si costituisceFemminicidio La Spezia, uccide l'ex moglie e poi si costituisce
cronaca
Femminicidio La Spezia, uccide l'ex moglie e si costituisce
00:01:24 min
| 16 ore fa
Caro spiagge, le testimonianze dei vacanzieri sulla costa venetaCaro spiagge, le testimonianze dei vacanzieri sulla costa veneta
cronaca
Caro spiagge, i vacanzieri sulla costa veneta
00:02:00 min
| 20 ore fa
Incendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutteIncendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutte
cronaca
Incendio Vesuvio, in volo sulle zone distrutte
00:01:53 min
| 20 ore fa
Donna investita a Milano, bimbi coinvolti via da campo Rom, poi rientranoDonna investita a Milano, bimbi coinvolti via da campo Rom, poi rientrano
cronaca
Donna investita Milano, bimbi coinvolti via da campo Rom
00:02:06 min
| 20 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità