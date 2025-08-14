I titoli di Sky TG24 del 14 agosto: edizione delle 8

00:01:38 min
|
1 ora fa

Trump avverte Putin Mosca metta fine alla guerra o gravi conseguenze, il gelo di Mosca, le nostre condizioni restano invariate, possibile secondo incontro anche con Zelensky. Alla vigilia del vertice in Alaska, strategia condivisa tra i leader europei e l'America, uniti sulla tregua e nessuna decisione senza Kiev, il leader ucraino stamattina a Londra vedrà Starmer. 31 bambini palestinesi bisognosi di cure sono arrivati in Italia e intanto continuano i raid sulla striscia, l'appello del Papa risolvere subito la crisi umanitaria. Dopo il naufragio a Lampedusa, almeno 26 morti, si cercano i dispersi 60 i superstiti neonata di un anno tra le vittime. Meloni parla di sgomento e compassione e opposizione all'attacco. Uccide a coltellate l'ex a La Spezia e poi si costituisce. La vittima aggredita dove lavorava, all'uomo già denunciato non funzionava il braccialetto elettronico. Donna investita a Milano siamo scappati per la paura, la confessione di uno dei bambini. La Procura valuta provvedimenti anche se i minori non sono imputabili. Oggi i funerali della vittima. Allarme incendio in tutta Europa, due morti in Spagna, uno in Albania, molti evacuati, continua il caldo e l'afa oggi ancora 16 città con il bollino rosso. Tennis a Cincinnati Sinner batte Mannarino e stasera ai quarti sfida Auger Aliassime nella Supercoppa europea trionfo del Paris Saint-Germain contro il Tottenham ai rigori. .

cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 14 agosto
00:23:16 min
| 2 ore fa
