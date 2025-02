I titoli di Sky Tg24 del 14 febbraio, edizione delle 13

Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per la bronchite per ulteriori accertamenti diagnostici e proseguire in ospedale le cure. Questo lo spiega la Santa Sede. Poi c'è il futuro dell'Ucraina, la Conferenza di Monaco: "Se Putin non è in buona fede manderemo truppe" avverte Vans. "Non credo che Trump abbia un piano di pace", dice invece Zelensky. Il nodo delle spese militari Crosetto precisa: "Il limite del 2% del Pil è superato" tanti Paesi concordi ad andare oltre il 3% l'obiettivo evidenziato nel vertice Nato di ieri. Auto contro la folla a Monaco si indaga per terrorismo. Il 24 enne afgano al momento del fermo ha urlato Allah è grande. L'ultimo bilancio di oltre 30 feriti e due sono gravi. Trump annuncia i dazi reciproci oltre all'acciaio estesi a farmaci e automobili. "Reagiremo con forza agli ostacoli al commercio libero ed equo" avverte Bruxelles. Violenti temporali tra Lazio e Toscana. Nuove evacuazioni all'Isola d'Elba Portoferraio, allagamenti anche nel grossetano, famiglie bloccate in casa a Tarquinia. Sanremo tra i giovani vince Settembre, al festival sul palco il ritorno dei Duran Duran, premio alla carriera invece ieri sera a Iva Zanicchi e questa sera all'Ariston cover e duetti. Poi c'è il Calcio con l'Europa League, il pari della Roma in trasferta contro il Porto. Il ritorno la prossima settimana all'Olimpico, oggi c'è Bologna-Torino ad aprire la 25 esima giornata di Serie A. .