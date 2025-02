I titoli di Sky Tg24 del 14 febbraio, edizione delle 8

Trattative per la pace a Monaco la Conferenza sulla Sicurezza il Presidente Trump annuncia un incontro tra funzionari americani, ucraini e russi. Ma Kiev smentisce E alla vigilia della riunione fermato, un 24 enne afgano richiedente asilo si è lanciato con un'auto sulla folla durante un corteo. Decine di feriti. Si indaga per terrorismo. Trump firma dazi reciproci dal 2 aprile, oltre all'acciaio farmaci e automobili, l'UE sul commercio "Ci tratta da nemici", dice avviso agli americani. "I prezzi potrebbero salire". Corte Costituzionale eletti quattro nuovi Giudici incontro tra ANM e Meloni il 5 marzo mentre sul caro bollette Giorgetti annuncia un provvedimento, nelle prossime settimane. Si ferma il trasporto pubblico locale. Sciopero di 24 ore a Milano e Firenze. Stop di metro, tram e autobus rispettate le fasce di garanzia. Violenti temporali tra Lazio e Toscana dopo l'Elba colpita anche la terraferma. 28 persone tratte in salvo intrappolate nelle auto a Portoferraio, si vigila su strade e fiumi. Sci Federica Brignone oro nel Gigante, Europa League Porto-Roma finisce 1-1, Serie A parte la 25 esima giornata alle 20.45 l'anticipo Bologna-Torino. Sanremo Settembre vince tra i giovani, Duran Duran sul palco, premiata la Zanicchi, la nuova top five Coma Cose, Brunori, Irama, Olli e Gabbani stasera serata, cover e duetti. .