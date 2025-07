I titoli di Sky TG24 del 14 luglio: edizione delle 19

Deluso da Putin senza un accordo entro 50 giorni arriveranno sanzioni severe. Trump incontra Rutte annuncia un accordo coordinato con la NATO per l'invio di armi a Kiev. Derubati da decenni da nemici e amici, accusa il Presidente degli Stati Uniti, i dazi minacciati da Washington sono assolutamente inaccettabili, accusa Bruxelles mentre proseguono i negoziati. L'Italia farà la sua parte, assicura Meloni, accuse, all'Europa, all'interno della Maggioranza, le Opposizioni attaccano e chiedono alla Premier di riferire in aula. L'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto nel 2023 a Rimini, rinviato a giudizio Luis da Silva, il processo per omicidio volontario aggravato inizierà il 15/09. Il giallo di Garlasco, il contro esame conferma la presenza del DNA di un individuo ignoto sul tampone oro faringeo, di Chiara Poggi. Allarme dell'Istat, il 27% degli under 16 italiani a rischio povertà o esclusione sociale, quasi uno su due nel caso di minori stranieri. Il Re Wimbledon non si accontenta, non credo ancora di essere arrivato al mio meglio, dice il numero uno del mondo dopo aver trionfato contro Alkaraz. Al Milan nel giorno di Modric il fuoriclasse croato arrivato dal Real Madrid ha firmato il contratto che lo lega rossoneri per un anno, il Napoli punta Ndoye e Lucca. .