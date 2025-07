I titoli di Sky TG24 del 14 luglio, edizione delle 8

Sinner scrive la storia. L'azzurro batte in 4 set Alcaraz e diventa il primo italiano a vincere il torneo di Wimbledon. Per il campione è il quarto Slam in carriera. Dazi, l'Europa vuole trattare con Trump. Von der Leyen annuncia: contromisure sospese fino al primo agosto, meglio una soluzione negoziata. Oggi riunione dei Ministri del Commercio. Meloni: tutti più deboli, con una guerra commerciale. Per la Maggioranza occorre mantenere il dialogo. Le Opposizioni attaccano: Premier venga in Parlamento, trattativa fallimentare. Trump assicura: invieremo altri Patriot a Kiev, ma li pagherà l'Unione Europea. Attesa per l'annuncio del Presidente su Mosca. E il Segretario della Nato Rutte oggi vola a Washington. Gaza, raid israeliano su un centro di distribuzione di acqua: morti 6 bambini. "Errore tecnico", ammette Israele. Netanyahu avverte: OK a intesa, ma non lasciamo la Striscia. Ventimiglia, ritrovato vivo il piccolo Allen, il bimbo di 5 anni scomparso venerdì dal campeggio. Il soccorritore dice: sono padre anch'io, un'emozione incredibile. Ragazzo morto sotto la sabbia nel viterbese. Padre indagato per omicidio colposo. "È un atto dovuto", spiegano i PM in vista dell'autopsia per 17enne. Maltempo al Centro-Nord, nuova frana in Cadore, chiusa la strada per Cortina. Oggi torna l'anticiclone africano, sole e e caldo in tutta Italia a temperature fino a 38°. .