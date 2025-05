I titoli di Sky Tg24 del 14 maggio, edizione delle 13

Garlasco, perquisizioni dei Carabinieri a casa di Sempio, dei genitori e di due amici. Si cerca l'arma del delitto, forse un attizzatoio, in un canale. La famiglia Poggi si dice basita. La guerra in Ucraina, domani a Istanbul i negoziati Mosca-Kiev. Zelensky vuole l'incontro con Putin, il Cremlino: annunceremo domani la delegazione. Da Bruxelles nuove sanzioni alla Russia. Trump incontra a Riad il presidente siriano e promette la rimozione di tutte le sanzioni. Il capo della Casa Bianca oggi atteso in Qatar. Raid su Gaza, almeno 60 morti, più di 20 sono bambini. Il nuovo appello del Papa alla pace. "Incontriamoci e negoziamo" dice Leone XIV durante l'udienza alle chiese orientali "la guerra non è mai inevitabile". Venerdì l'autopsia sul corpo della donna uccisa da Emanuele De Maria, il killer ripreso dalle telecamere mentre comprava il biglietto per l'ingresso in Duomo. Sciame sismico ai Campi Flegrei, nella notte scosse di lieve entità. Attive le aree di accoglienza. Il capo della Protezione Civile chiede controlli anche nelle case abusive. Poi c'è il tennis, oggi Musetti sfida Zverev nei quarti. Agli internazionali d'Italia protagonisti Sinner e Paolini. Questa sera all'Olimpico la finale di Coppa Italia Milan-Bologna. Festival di Cannes, Palma d'Oro onoraria a Robert De Niro che dal palco attacca Trump. Oggi la seconda giornata con Tom Cruise e Mission Impossible. .