I titoli di Sky TG24 del 14 ottobre, edizione delle 13

Esplosione durante la perquisizione di un casolare occupato nel veronese. Morti 3 Carabinieri, 15 feriti. Arrestati 3 fratelli. Trovate bombole di gas. La Procura valuta l'accusa di strage. Mattarella esprime sconcerto e dolore per la tragedia. La vicinanza di Meloni che ricorda il sacrificio di chi serve lo Stato. Zaia: "È una tragedia unica nel suo genere". Papa Leone al Quirinale da Mattarella. "Due popoli due Stati è l'unica soluzione per la Striscia di Gaza", dice il Capo dello Stato. Il Pontefice invoca risposte urgenti alle sofferenze del Mondo. Medio Oriente, l'esercito israeliano apre il fuoco: uccisi 5 palestinesi entrati in una zona vietata a Gaza. Attesa nelle prossime ore la riapertura del valico di Rafah. Israele fissa a oggi come termine ultimo per la restituzione dei corpi degli ostaggi morti. Dopo la firma degli accordi di pace, restano le incognite sulla fase 2 del piano. Regionale in Toscana, Giani riconfermato governatore con un distacco di 13 punti: "Noi un modello nazionale", dice a Sky Tg24. Il Campo Largo tiene, flop della Lega. Crolla l'affluenza. Trattativa a oltranza sulla manovra. Nel pomeriggio Consiglio dei Ministri approvare il documento programmatico di bilancio. Il no dovrà essere il Il nodo resta il contributo dalle banche. Qualificazione ai Mondiali, stasera l'Italia di Gattuso sfida Israele in una Udine blindata. Misure di sicurezza eccezionali. Prevista una manifestazione pro prima della partita. .

