I titoli di Sky TG24 del 15 agosto 2025 - edizione h13

00:01:38 min
|
25 minuti fa

Alle 21, ora italiana, il vertice Trump Putin in Alaska, per il presidente americano c'è il 75% di possibilità che vada bene, per lo Zar Donald vuole la fine della guerra. Sul tavolo del summit, la guerra in Ucraina, armi nucleari, possibili accordi commerciali. Per Kiev per prima cosa serve il cessate il fuoco, dalle 21 lo speciale su Sky TG24. Nuovo appello per la pace del Papa durante l'Angelus a Castel Gandolfo. Nel mondo dilaga una violenza sorda, non rassegniamoci alla logica del conflitto e delle armi. 27 migranti morti nell'ultima tragedia al largo di Lampedusa, ma si cercano ancora decine di dispersi. Nel centro d'accoglienza dell'isola siciliana, 58 tratti in salvo. Meno naufragi fermando le partenze irregolari, dice Piantedosi, nel rapporto del Viminale in calo rimpatri e reati in genere aumentano omicidi e femminicidi compiuti da ex. Accertamenti dei NAS di Bolzano dopo la morte di due neonati prematuri per una in una sospetta infezione da batterio, nella struttura attivati i protocolli di sicurezza. Ferragosto tra mare e città d'arte e montagna 12 milioni hanno raggiunto le località di vacanza, il gran caldo resiste, rischio temporale al centro sud allerta in 14 città. Sinner liquida in due set Auger-Aliassime, vola in semifinale, al Massers 1000 di Cincinnati. Paolini e quarti stasera riparte la Premier League in esclusiva su Sky. .

