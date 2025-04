I titoli di Sky Tg24 del 15 aprile, edizione delle 13

Dazi, Trump verso la sospensione sulle auto ma valuta misure sui farmaci. L'Europa tratta attraverso il commissario Sefcovic. Giovedì è il turno di Giorgia Meloni che sarà alla Casa Bianca. Nuovo attacco russo a Sumy, Kiev risponde con droni nel Kursk. L'inviato americano Witkoff resta ottimista sull'apertura di Putin ai negoziati. "Non è facile" però precisa Lavrov. Una 14enne violentata in strada a Busto Arsizio, nel Varesotto. Arrestato un 21enne. A Padova invece una donna rapita, stuprata, l'aggressore era stato appena scarcerato dal carcere. Caso Resinovich, il marito, indagato, non torna a casa. Il suo video consegnato agli inquirenti il giorno della scomparsa della donna potrebbe complicare la sua posizione. Una coppia di cinesi uccisi in strada a Roma, freddati a colpi di pistola. Dalle prime testimonianze raccolte pare che i killer fossero in due, in sella ad una moto. Su Sky TG24 torna "Overview, sguardo sui tempi che corrono": il nostro approfondimento questa volta è dedicato agli affitti brevi tra benefici e problematiche per la città. L'Europa che è il continente che si sta scaldando più velocemente nel nuovo rapporto ONU-Copernicus. Sono oltre 300 le vittime degli eventi climatici estremi nel 2024. Per lo sport col Napoli che travolge l'Empoli e torna a -3 dall'Inter. Da stasera la Champions con il ritorno dei quarti, domani nerazzurri in campo contro il Bayern Monaco. .