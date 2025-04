I titoli di Sky Tg24 del 15 aprile, edizione delle 8

Dazi, Trump valuta esenzioni sulle auto ma conferma le altre tariffe, "Pronti a un accordo giusto", dice il Commissario europeo Sefcovic da Washington giovedì alla Casa Bianca andrà Meloni. Nuovo attacco russo a Sumy dall'Ucraina raid con i droni nella città di Kursk uccisa una donna, il Presidente americano torna ad attaccare Zelensky, "Pessima gestione con Biden". Bloccata la revoca dello status legale per centinaia di migliaia di migranti, lo stop a Trump, arriva da un Giudice Federale, la Casa Bianca intanto, congela i fondi all'università di Harvard. Atteso per oggi il via libera della Camera al decreto bollette, sconto di 200 euro su luce e gas per le famiglie meno abbienti, aiuti contro il caro energia anche alle imprese. Duplice esecuzione in strada a Roma uccisi un uomo e una donna nel quartiere Prenestino, le vittime sarebbero due coniugi cinesi, il killer ha sparato da una moto. L'Europa è il continente che si sta scaldando più velocemente, la conferma dal nuovo rapporto ONU Copernicus, l'anno scorso 400 mila persone colpite da tempeste e inondazioni. Su Sky TG 24 torna Overview, sguardo sui tempi che corrono. Il nostro approfondimento, stavolta è sugli affitti brevi tra benefici e problematiche per le città. Con la vittoria sull'Empoli, il Napoli torna a tre punti dall'Inter, da stasera di nuovo Champions, con il ritorno dei quarti, la squadra di Inzaghi in campo domani contro il Bayern Monaco. .