I titoli di Sky TG24 del 15 giugno 2025, edizione ore 13

Attacchi incrociati nella notte tra Israele e Iran. Netanyahu parla di 13 morti dall'inizio delle ostilità. Colpito il Ministero della Difesa di Teheran, ordinata l'evacuazione dei civili. Ayatollah nel mirino. L'esercito israeliano non esclude l'eliminazione di Khamenei, non volevamo questa guerra, dice il Ministro degli Esteri iraniano. Un accordo porrebbe fine a questo conflitto, ribadisce Trump, che avverte Teheran: "Se ci attaccate sentirete la nostra potenza." Saltati i negoziati sul nucleare, nuovo appello di Leone XIV. Il G7 in Canada, i leader a confronto per chiedere la de-escalation presente Meloni, l'Italia è per il dialogo, ma l'Iran non può avere l'atomica, dice Tajani. Movente politico dietro l'agguato di Minneapolis contro gli esponenti democratici uccisi una deputata e il marito, fuori pericolo un senatore e la moglie, continua la caccia al killer. Femminicidio a Tolentino, in provincia di Macerata uccisa a coltellata in strada dall'ex marito davanti a decine di passanti, l'uomo è stato arrestato dai Carabinieri. Alla messa per il Giubileo dello Sport, il Papa elogia la cultura della sconfitta, l'attività sportiva porta in sé un riflesso della bellezza di Dio, dice poi il pontefice. Gattuso verso la panchina azzurra, mancano i dettagli ma è la scelta migliore, dice Buffon. Lunedì, la firma del nuovo CT. Formula 1, pole di Russell in Canada, il Gran Premio questa sera alle 20 su Sky. .