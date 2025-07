I titoli di Sky TG24 del 15 luglio 2025 - edizione h19

Trump chiarisce: "Deluso da Putin ma non ho ancora chiuso". E Lavrov replica: "Vogliam ocapire di più sull'ultimatum". Kallas assicura: "L'Europa vuole dividere le spese militari con gli Stati Uniti". La guerra dei dazi, secondo fonti: senza accordo primi contro-dazi europei al via il 6 agosto. Tajani a Washington vede Rubio. Opposizione ancora all'attacco del Governo. Grave incidente sull'A1 nella galleria della Variante di Valico tra Firenze e Bologna: 3 morti, grave una donna, ferita anche una bambina. Code per chilometri nel tratto interessato. Garlasco, giallo infinito. Il DNA maschile ignoto del tampone orale su Chiara Poggi di 18 anni fa verrà comparato con circa 30 persone. Si vuole escludere la contaminazione. Violenza fisica e psicologica a Milano, sequestrata per ore, picchiata e violentata dall'ex in casa. Poi la 45enne riesce a chiedere aiuto. Arrestato l'aguzzino di 33 anni. L'impatto dell'intelligenza artificiale sulla nostra vita al centro della relazione presentata dal Garante della Privacy. Attenzione anche per il rapporto tra i più giovani e le nuove tecnologie. L'incidente aereo in India, le cause ancora non chiarite. Dalla scatola nera risulterebbe ora una discussione animata fra i due piloti poco prima dello schianto. Violente tempeste sul Nord-Est degli Stati Uniti. Stato d'emergenza nel New Jersey. Allagamento a New York, un fiume d'acqua ha invaso la metropolitana. Ritardo sul traffico aereo. .