I titoli di Sky Tg24 del 15 luglio, edizione delle 13

Dopo l'ultimatum alla Russia Trump chiarisce: "Sono deluso ma con Putin non ho ancora chiuso". Il Cremlino intanto replica: "Ci serve tempo". Bruxelles lavora a nuove sanzioni. Avanti con i negoziati sui dazi ma contromisure pronte, ribadisce l'Unione Europea. "Le tariffe americane sono un ricatto" tuona la Francia, Trump attacca: "Derubati per anni". Tajani in missione a Washington. Palazzo Chigi segue la linea europea della prudenza. Ma la Lega attacca l'Europa. Le opposizioni contro il governo: "La premier riferisca in aula". Francis Kaufman si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio davanti al GIP. Il cittadino americano è accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili. Delitto di Garlasco, un nuovo esame su uno dei cinque campioni conferma la presenza di un DNA ignoto nel tampone orale di Chiara Poggi. Potrebbe trattarsi però di contaminazione. Adesca sui social una tredicenne e poi la violenta: fermato un uomo di 25 anni a Monza. Stava provando a scappare in aereo, è accusato di violenza sessuale aggravata. Le oscure cause dell'incidente aereo in India. Si indaga sugli audio della scatola nera: ci sarebbe stata una discussione animata tra i due piloti poco prima dello schianto. Violente tempeste sul Nord-Est degli Stati Uniti. Stato d'emergenza nel New Jersey. Allagamenti a New York, un fiume d'acqua ha invaso la metropolitana. Ritardo sul traffico aereo. .