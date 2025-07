I titoli di Sky Tg24 del 15 luglio, edizione delle 8

Ultimatum di Trump a Putin sull'Ucraina. "Intesa in 50 giorni o in arrivo pesanti sanzioni". Accordo coordinato con la NATO per l'invio dei patriot a Kiev, ma pagherà l'Europa. Dazi, Bruxelles continua a negoziare con l'America ma è pronta alle contro tariffe. Oggi la riunione dei ministri degli Esteri. Missione di Tajani a Washington. Meloni insiste sul dialogo e sente la Casa Bianca. La Lega isolata chiede una trattativa bilaterale "per mettersi in salvo". Le opposizioni vogliono che la premier riferisca in Parlamento. La Commissione Europea chiede chiarimenti all'Italia sull'uso del golden power per Unicredit-BPM. Palazzo Chigi assicura: "Risponderemo con spirito collaborativo e costruttivo". Garlasco, il nuovo test sul tampone orale di Chiara Poggi conferma la presenza di DNA maschile. La Procura dovrà accertare se si tratta di contaminazione. Minacce a Saviano, confermate le condanne al boss dei Casalesi Francesco Bidognetti e al suo avvocato. Le lacrime dello scrittore sotto scorta da 17 anni: "Mi hanno rubato la vita". Celebrati i funerali di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana morta a Vienna. Il padre della vittima denuncia: "Mia figlia il mese scorso fu aggredita e abortì". Dopo Wimbledon pochi giorni di riposo per Sinner, da lunedì al lavoro per il Masters di Toronto. Basket, il meglio della Serie A sarà su Sky, acquistati i diritti per il triennio 25-28. .