I titoli di Sky TG24 del 15 maggio, edizione delle 19

Sfumano i colloqui diretti di Istanbul, assenti Zelensky e Putin si incontreranno le delegazioni, "Se non incontro presidente russo, non accadrà nulla", dice Trump. Il Presidente americano dal Qatar annuncia "Siamo vicini a un accordo con l'Iran sul nucleare, ottimista sul futuro di Gaza, diventerà una zona di libertà", dice. Telefonata da Giorgia Meloni e Papa Leone XIV, "Sosteniamo gli sforzi della Santa Sede per la pace e lavoriamo per lo sviluppo etico dell'intelligenza artificiale" dice. Il Ministro degli Esteri Tajani conferma il 2% del PIL di investimenti per la difesa, la NATO alza la richiesta a cinque in vista del summit di giugno con gli alleati. Una donna trovata morta nell'appartamento di un villino a Fregene sul litorale romano, non si esclude l'omicidio, sarebbe stata uccisa a coltellate a dare l'allarme. Il delitto di Garlasco, oggi ascoltati Andrea Sempio e la madre al vaglio degli inquirenti, tabulati telefonici e reperti recuperati nel canale di Tromello. Agli Internazionali di Tennis di Roma, Jasmine Paolini batte l'americana Stearns e vola in finale, Sinner in campo contro il novergese Ruth, tutto in diretta su Sky Sport. L'America's Cup, per la prima volta nella storia in Italia, la massima competizione velistica al mondo andrà in scena a Napoli nel 2027, a darne l'annuncio la Premier Meloni. .