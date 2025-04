I titoli di Sky TG24 del 16 aprile 2025, edizione ore 8

Mattarella ricoverato in ospedale per l'impianto di un pacemaker, un intervento programmato che non desta preoccupazione, fanno sapere dal Quirinale, gli auguri da tutto il mondo politico. Dazi, la Casa Bianca respinge la proposta di Bruxelles su tariffe zero per auto e industrie, la Cina, blocca gli ordini di Boeing e Biden torna a farsi sentire. Meloni vola negli Stati Uniti, domani l'atteso faccia a faccia con Trump, momento difficile, commenta la premier, faremo del nostro meglio, ancora divisioni su spese militari. Washington non firma la condanna del G7 sulla strage di Sumy Zelensky, gela, il mediatore americano Witcoff e i cinque territori appartengono all'Ucraina. La NATO è con Kiev, ribadisce Rutte. Busto Arsizio, giovane arrestato per aver abusato di una quattordicenne, l'aveva adescata online. A Padova esce dal carcere, sequestra e violenta una donna, poi finisce in manette. La coppia di cittadini cinesi uccisa a Roma indaga anche l'antimafia, tra le ipotesi un regolamento di conti nel mondo della logistica del settore dell'abbigliamento. Champions, Barcellona e Paris Saint-Germain in semifinale, malgrado i KO a Dortmund e Birmingham, stasera Inter-Bayern Monaco e Real Madrid-Arsenal. Sky TG 24 a Gorizia, capitale europea della cultura 2025, un giorno di dirette con i protagonisti della politica, dell'economia, dello spettacolo, appuntamento dalle 11:30. .