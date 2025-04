I titoli di Sky TG24, del 16/4/2025, edizione delle 13

Mattarella, operato al cuore, ieri sera intervento per pacemaker riuscito, nottata tranquilla per il capo dello Stato è asintomatico in condizioni cliniche stabili. Trump rilancia la politica dei dazi, incassi record alle tariffe e inflazione in calo, dice il Presidente americano. Basta minacce, lo scontro non ci fa paura, la replica di Pechino. Meloni in volo per Washington, domani il bilaterale con Trump; è un momento difficile ammette la premier, sul tavolo anche il tema delle spese per la difesa. Attacchi russi nella notte sulle città ucraine di Odessa e Kherson, almeno un morto e diversi feriti. Rubio e Witkoff in settimana a Parigi per i colloqui su Kiev. Abbandonò la compagna con una caviglia rotta in un dirupo, poi tornò per ucciderla. Svolta nelle indagini sulla donna morta a Ischia nove mesi fa, per i PM, fu femminicidio. Indaga l'antimafia sulla coppia di cinesi uccisa a Roma in un agguato dietro l'omicidio, un regolamento di conti nel settore della logistica dell'abbigliamento. Champions, stasera alle 21 il ritorno dei quarti, Inter-Bayern in campo anche Real Madrid-Arsenal Barcellona e Paris Saint-Germain, qualificate in semifinale. Sky Tg24 a Gorizia, capitale europea della cultura 2025, un giorno di dirette con i protagonisti della politica, dell'economia e dello spettacolo.