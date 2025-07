I titoli di Sky Tg24 del 16 luglio, edizione delle 8

Ucraina, Trump, Patriot già spediti dalla Germania, Putin ignora l'ultimatum americano, droni su Kiev e altre città, Kallas accusa la Russia di usare armi chimiche. Trattativa ad oltranza sui dazi la Casa Bianca apre all'intesa, Meloni spinge per un accordo, Giorgetti avverte "Tariffe oltre il 10% insostenibili", Opposizioni unite, premier in aula. Incidente in galleria nella Variante di Valico vicino a Firenze auto ferma sull'A1 viene travolta da un TIR tre vittime, ferite gravemente una donna e una bimba. Tragedia nel bellunese, sulle sponde del Piave, 15 enne si arrampica su un costone per un selfie con le amiche, precipita e muore schiacciata da un masso. Garlasco, il DNA di Ignoto 3 sarà comparato con il profilo genetico di 30 persone entrate in contatto con il corpo di Chiara Poggi, la Procura deve escludere la contaminazione. Orrore a Milano ha convinto la ex fidanzata a vedersi per un'ultima volta l'ha sequestrata in casa per 12 ore, violentandola e picchiandola, arrestato un 33 enne con precedenti. "Dall'uso dell'Intelligenza Artificiale possono nascere pericoli intollerabili, soprattutto per i minori", lo dice il Garante per la privacy nella relazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie. La dichiarazione d'amore di Dolce Gabbana a Roma all'interno del foro romano, la sfilata colossal della collezione di alta moda, un omaggio alla bellezza per 650 ospiti vip. .