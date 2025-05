I titoli di Sky TG24 del 16 maggio: edizione delle 19

L'Italia non è disponibile ad inviare le proprie truppe in Ucraina, chiarisce Giorgia Meloni a Tirana, le opposizioni accusano il governo di essere ininfluente. Vertice tra il presidente ucraino e il gruppo dei volenterosi, colloquio telefonico con Donald Trump, con il Presidente degli Stati Uniti che dice voglio vedere Putin il prima possibile. Primi colloqui a Istanbul tra Mosca e Kiev, accordo trovato per uno scambio di 1000 prigionieri. La diplomazia ucraina auspica un prossimo incontro tra Putin e Zelensky. Nuovo appello di Papa Leone XIV basta produrre le armi, dice il pontefice che chiede più dignità per i migranti. Lavoriamo per un incontro con Vance, assicura Parolin. Garlasco, le nuove indagini conferito l'incarico ai periti per l'incidente probatorio, al via gli accertamenti dalla metà di giugno. Sarà acquisito anche il DNA delle gemelle Cappa. Il femminicidio di Reggio Emilia il compagno di Daniela Comani in carcere con l'accusa di omicidio volontario. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Giallo di Fregene vicino ad una svolta ad uccidere a coltellate Stefania Camboni sarebbe stata la compagna del figlio, la donna risulta indagata per omicidio volontario. Tennis, Musetti battuto da Ancaras con lo spagnolo primo finalista, stasera Sinner affronta Paul nella seconda semifinale. Polini-Errani in finale nel doppio. .