I titoli di Sky TG24 del 16 settembre, edizione delle 13

Carri armati che sono entrati dentro la città, nelle ultime ore una sessantina i morti, centinaia di migliaia in fuga. Nella striscia si sta verificando un genocidio, così una commissione internazionale indipendente dell'ONU. Hamas ha pochi giorni per accettare un accordo, tuona il segretario di Stato Rubio. La condanna del Ministro degli Esteri Tajani a Sky TG24, abbiamo sempre detto di essere contrari all'offensiva ma no al riconoscimento della Palestina. Primo anno del report Draghi, l'inazione dell'Europa minaccia la sua sovranità, ma questo è il titolo su Sulmona, con l'orrore e la violenza a carico di una ragazzina di 12 anni. Dolore e polemiche per la morte di uno sciatore in Cile, polemiche in particolare per la sicurezza. Riparte lo spettacolo della Champions League su Sky, molte delle partite, questa sera, la Juventus gioca in casa con il Borussia Dortmund. .