I titoli di Sky Tg24 del 16 settembre, edizione delle 19

Offensiva terrestre di Israele a Gaza, quasi 80 morti accertati nelle ultime ore, centinaia di migliaia di palestinesi in fuga, l'IDF controlla il 40% del territorio. Una commissione di inchiesta indipendente dell'ONU parla di genocidio in corso, la guerra a Gaza è moralmente, politicamente e legalmente intollerabile, dice il segretario generale Guterres. Contrario all'offensiva su Gaza dice a Sky Tg24 Tajani, che però ribadisce il no dell'Italia allo stato palestinese. Quello che sta accadendo sta causando instabilità, è il commento di Crosetto. Draghi scuote ancora una volta l'Europa, l'inazione di Bruxelles minaccia la sua sovranità, dice l'ex presidente della BCE. Von der Leyen, l'UE si faccia carico della sua sicurezza. Mattarella a Colleferro ricorda la figura di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel tentativo di difendere un amico, è un nostro ragazzo, un italiano esemplare, le parole del Capo dello Stato. L'inchiesta urbanistica a Milano, non è stato dimostrato il patto corruttivo, scrivono i giudici del tribunale del riesame, che ha annullato il 12/8 scorso le misure cautelari. Addio a un mostro sacro di Hollywood, è morto all'età di 89 anni Robert Redford, indimenticato protagonista de La mia Africa, I tre giorni del Condor e La stangata. Bentornata Champions League, alle 21 su Sky Sport la Juventus in campo contro il Borussia Dortmund, domani Ajax vs Inter e Paris Saint-Germain vs Atalanta.

Milano, istruttore di equitazione molesta minorenni
Urbanistica, pesano le motivazioni del tribunale del riesame
Violenza a Sulmona, un terzo minore è indagato per revenge porn
Omicidio Vassallo, inizia il processo dopo 15 anni
Timeline, gli incidenti stradali e Generazione sottovoce
Giovanni Fattori, 200 anni e oltre 200 opere a Livorno
Generazione Sottovoce, la storia di Dario
I titoli di Sky TG24 del 16 settembre, edizione delle 13
Violenza Sulmona, la denuncia della 12enne a Telefono Azzurro
Zoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anni
Frumuzache, a processo anche per Ana Maria Andrei
Tragedia a Santi Cosma e Damiano, 15enne suicida
