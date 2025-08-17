I titoli di Sky Tg24 del 17 agosto, edizione ore 13

Anche Meloni con Von der Leyen, Macron, Merz e Stubb, domani a Washington da Trump e Zelensky. Sul tavolo le richieste di Putin, tra cui scambio di territori e il no di Kiev nella NATO. "Senza cessate il fuoco la Russia complica le cose", dice il leader ucraino oggi a Bruxelles per la riunione dei Volenterosi alle 15, partecipa anche la Premier italiana. L'addio a Pippo Baudo morto a 89 anni, oggi a Roma la camera ardente in forma privata, domani nel Teatro delle Vittorie l'apertura al pubblico, mercoledì il funerale in Sicilia. La commozione di tutta l'Italia per la scomparsa del Re della televisione da Mattarella che ne ricorda la professionalità il garbo ai messaggi dei suoi colleghi e amici. Sparatoria a Ischia, 69 enne uccide la suocera e il compagno dell'ex moglie, poi ferisce gravemente la donna e si toglie la vita, si segue la pista passionale. In migliaia in piazza a Tel Aviv, nel giorno dello sciopero generale per chiedere il rilascio degli ostaggi alla fine della guerra. Intanto Israele bombarda l'ospedale Al Ahli. Al via il contro esodo. Primi rientri dalle vacanze dopo Ferragosto, una parte degli italiani si prepara a tornare in città, bollino rosso su strade e autostrade. A Cincinnati la vittoria in semifinale di Sinner oggi tocca a Paolini, finale di doppio maschile per Sonego e Musetti. Moto GP in Austria alle 14, la gara lunga, tutto su Sky. .