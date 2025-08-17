I titoli di Sky Tg24 del 17 agosto, edizione ore 13

Anche Meloni con Von der Leyen, Macron, Merz e Stubb, domani a Washington da Trump e Zelensky. Sul tavolo le richieste di Putin, tra cui scambio di territori e il no di Kiev nella NATO. "Senza cessate il fuoco la Russia complica le cose", dice il leader ucraino oggi a Bruxelles per la riunione dei Volenterosi alle 15, partecipa anche la Premier italiana. L'addio a Pippo Baudo morto a 89 anni, oggi a Roma la camera ardente in forma privata, domani nel Teatro delle Vittorie l'apertura al pubblico, mercoledì il funerale in Sicilia. La commozione di tutta l'Italia per la scomparsa del Re della televisione da Mattarella che ne ricorda la professionalità il garbo ai messaggi dei suoi colleghi e amici. Sparatoria a Ischia, 69 enne uccide la suocera e il compagno dell'ex moglie, poi ferisce gravemente la donna e si toglie la vita, si segue la pista passionale. In migliaia in piazza a Tel Aviv, nel giorno dello sciopero generale per chiedere il rilascio degli ostaggi alla fine della guerra. Intanto Israele bombarda l'ospedale Al Ahli. Al via il contro esodo. Primi rientri dalle vacanze dopo Ferragosto, una parte degli italiani si prepara a tornare in città, bollino rosso su strade e autostrade. A Cincinnati la vittoria in semifinale di Sinner oggi tocca a Paolini, finale di doppio maschile per Sonego e Musetti. Moto GP in Austria alle 14, la gara lunga, tutto su Sky. .

Addio a Pippo Baudo, il "re dei presentatori" della tv italiana
Morto Pippo Baudo, l'ultimo saluto si terrà in Sicilia
Sicurezza al lago e al fiume, raccomandazioni della Fisa
Sicurezza al lago e al fiume, raccomandazioni della Fisa
Papa Leone XIV, domenica dedicata ai poveri. Il pranzo a borgo Laudato si'
Papa Leone XIV, domenica dedicata ai poveri
Al fiume e al lago in sicurezza, consigli della FISA
Al fiume e al lago in sicurezza, consigli della FISA
Sparatoria Forio, Testimone: abbiamo avuto paura, Ischia non è così
Sparatoria Forio, Testimone: abbiamo avuto paura, Ischia non è così
ERROR! T08170825ERROR! T08170825
I titoli di Sky TG24 del 17 agosto, edizione delle 8
ERROR! WEB1708000ERROR! WEB1708000
Rassegna stampa, i giornali di domenica 17 agosto
Sparatoria a Forio d'Ischia, tre morti e una persona ferita
Sparatoria a Forio d'Ischia, tre morti e una persona ferita
Ucraina, Meloni: dopo Alaska accordo complicato ma possibile
Ucraina, Meloni: dopo Alaska accordo complicato ma possibile
Neonati morti a Bolzano, sospeso l'utlizzo di un detergente potenzialmente contaminato
Neonati morti a Bolzano, sospeso detergente contaminato
ERROR! T19160825ERROR! T19160825
I titoli di Sky Tg24 del 16 agosto, edizione ore 19
Cervinia, sci estivo sul ghiacciaio del Plateau Rosa
Cervinia, sci estivo sul ghiacciaio del Plateau Rosa
