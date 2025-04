I titoli di Sky TG24 del 17 aprile 2025, edizione ore 11

La premier Meloni oggi a Washington, sul tavolo dazi, difesa e guerre. Fase complessa. Serve lucidità, dice, si lavora anche ad un vertice tra Stati Uniti ed Europa. Dazi, allarme da Fed e Fitch su crescita e inflazione, Trump pronto a trattare le tariffe con chi isolerà la Cina e intanto la California fa causa alla Casa Bianca. Il presidente americano, rivela il New York Times, ha fermato un attacco israeliano ai siti nucleari in Iran, confermato sabato il summit a Roma tra Stati Uniti e Teheran per evitare l'escalation. Sergio Mattarella è stato dimesso dall'ospedale Santo Spirito, martedì era stato operato al cuore per l'impianto di un pacemaker, confermati gli impegni in agenda dal 23/4. A Varese una donna uccisa a coltellate dal marito davanti a casa a Samarate. La coppia si stava separando, l'uomo è stato fermato dai carabinieri mentre tentava di togliersi la vita. Forte ondata di maltempo al centro nord, allerta rossa in Piemonte, in Valsesia cascata di neve, acqua e fango, sotto osservazione i fiumi. E poi ancora le altre notizie che riguardano lo sport, la Champions, l'Inter che pareggia con il Bayern e conquista la semifinale, fuori il Real, passa l'Arsenal. Conference Fiorentina vs Selie, in Europa League Lazio vs Bodo Glimt tutto live su Sky. Torna Pechino Express con gli ultimi 228 chilometri in Thailandia per conquistare l'accesso in Nepal, le coppie correranno mixate. .