I titoli di Sky TG24 del 17 aprile 2025, edizione ore 13

Giorgia Meloni a Washington alle 18 sarà ricevuta da Donald Trump alla Casa Bianca. Sul tavolo dazi, difesa e guerre, proverà a mediare per un confronto diretto tra Stati Uniti e Unione Europea. La Fed intanto avverte, l'incertezza delle tariffe può causare danni duraturi. Trump attacca Powell per non avere abbassato i tassi di interesse e continua il braccio di ferro con la Cina. Il Presidente Mattarella dimesso dall'ospedale dopo l'intervento al cuore per l'impianto di un pacemaker è già rientrato al Quirinale, confermati tutti gli impegni in agenda dal 23/4. Il Medio Oriente con raid israeliano sulle tende degli sfollati a Khan Yunis almeno 20 morti e l'ONU che dice le missioni umanitarie non sono aiuti ad Hamas. Una donna uccisa a coltellate dal marito a Samarate, in provincia di Varese, la coppia si stava separando, l'uomo ha cercato di uccidersi prima di essere fermato dai Carabinieri. Un'ondata di maltempo eccezionale sul centro nord Italia, nubifragi, venti forti, allerta rossa in Piemonte, fiumi osservati speciali, chiuso il Fréjus, esondazioni anche nel Pavese. In Vaticano la messa del crisma che apre il Triduo pasquale, nel pomeriggio il rito della lavanda dei piedi a Regina Coeli e potrebbe partecipare anche Papa Francesco. La Champions con l'Inter che pareggia con il Bayern e conquista la semifinale, oggi Conference ed Europa League, con le sfide per Fiorentina e Lazio tutto live su Sky. .