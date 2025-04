I titoli di Sky TG24 del 17 aprile, edizione delle 19

Il vertice a Washington tra Trump e Meloni è una persona eccezionale, una grande leader, ha detto il presidente americano, accogliendo la premier italiana alla Casa Bianca. Dazi, raggiungeremo un accordo con l'UE con la Cina, assicura Trump, la premier italiana dice: intendiamo arrivare al 2% per spese militari. La BCE taglia i tassi di 25 punti base e prospettive di crescita peggiorate per tensioni commerciali, dice Lagarde, il Presidente americano attacca la Fed per i ritardi sui tassi. Tragedia sul monte Faito, una cabina della funivia precipita nel vuoto dopo la rottura di un cavo al momento il bilancio di quattro morti e di un disperso. Donna violentata per cinque giorni in un palazzo abbandonato di Mestre in manette un tunisino che avrebbe partecipato alle violenze, è caccia al resto del branco. L'ondata di maltempo sulla nord Italia, in Piemonte, un uomo è annegato nella sua casa travolta dall'acqua, 200 gli sfollati in Val d'Ossola, disagi anche in Val d'Aosta e in Emilia. Il Papa nel carcere di Regina Coeli, ha pregato con i detenuti per il giovedì santo, vivrò la Pasqua come posso, è quanto ha detto il pontefice al termine dell'incontro. Europa e Conference League su Sky, la Fiorentina in campo contro Celje, alle 21 allo Stadio Olimpico la Lazio prova la rimonta contro il Bodo. .