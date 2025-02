I titoli di Sky TG24 del 17 febbraio: edizione delle 8

A Parigi summit dei leader europei dopo l'esclusione dai colloqui per la pace in Ucraina. Presente Meloni. A Riyad trattative Mosca-Washington senza Kiev. Trump: "Presto vedrò Putin". Riparte il negoziato sulla tregua a Gaza, Netanyahu incontra il Segretario di Stato americano Rubio e minaccia: "Se non tornano tutti gli ostaggi, sarà l'inferno". Tutti contro Weidel, in Germania a 7 giorni dal voto i candidati attaccano la leader AfD. "Nessuna cooperazione con l'estrema destra", dice Scholtz. A Berlino migliaia in piazza per la democrazia. Il Governo al lavoro sul caro bollette, resta il nodo delle risorse. Tensioni Forza Italia-Lega su fisco e cartelle. Da oggi parte il collocamento del BTP Più. Bimba di 9 mesi morta sbranata dal pitbull ad Acerra. Il padre aveva detto che era stata attaccata da un randagio. L'uomo sottoposto a un esame tossicologico. Aperta un'inchiesta. La terra continua a tremare ai Campi Flegrei. Nella notte nuova scossa di magnitudo 3,9. Paura e gente in strada, ma nessun danno. Oggi scuole chiuse a Pozzuoli. Serie A La Juve si aggiudica il derby d'Italia battendo l'Inter 1 a 0. I Nerazzurri restano secondi dietro al Napoli. Vittorie per Roma, Como, Udinese. Stasera il posticipo Genoa-Venezia. Dai tempi della scuola all'esordio cinematografico. Paolo Genovese si racconta a Stories. Il regista dal 20 febbraio in sala con "Follemente". Appuntamento alle 21:00 Su SKY Tg24. .