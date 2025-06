I titoli di Sky TG24 del 17 giugno, edizione delle 13

Trump lascia in anticipo il G7 dall'Air Force One, torna sull'Iran, voglio una fine vera del conflitto, non una tregua, dice il presidente americano in risposta a Macron. Sul campo nuovi attacchi incrociati tra Israele e Iran, colpito il quartier generale del Mossad, dicono i Pasdaran, a Sky TG 24, a Robel Ebadi serve l'aiuto vero dell'occidente. A Gaza, un'altra strage di civili in attesa degli aiuti ai nostri microfoni, la drammatica testimonianza di Medici Senza Frontiere dall'ospedale Nasser. Qui è la follia. Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev, la capitale colpita con droni e missili, 15 le vittime, puro terrorismo, denuncia Zelensky, che oggi sarà al G7 in Canada. Delitto di Garlasco, iniziato l'incidente probatorio, consulenti e periti a confronti sul risultato, sui risultati del DNA e sulle impronte, gli accertamenti dureranno tre mesi. Il giallo di Villa Pamphili, aveva dato un nome falso l'americano fermato in Grecia, l'uomo ha rifiutato l'estradizione in Italia, ancora ignota l'identità della donna trovata morta con la bambina. Vigilia di maturità per mezzo milione di studenti, mentre si discute sul divieto di smartphone anche alle superiori, nel sondaggio Sky TG24 la maggioranza degli italiani è a favore. Inizia la marcia di avvicinamento a Wimbledon, in pomeriggio Sinner in campo sulla erba di Halle contro il tedesco Hanfmann. Ieri la sconfitta nel doppio con Sonego. .