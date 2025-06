I titoli di Sky Tg24 del 17 giugno, edizione delle 19

"Per ora non uccideremo Khamenei, ma sappiamo dov'è", Trump chiede la resa incondizionata dell'Iran, poi lo scontro con Macron "Sbaglia sempre" dice il Presidente degli Stati Uniti. Israele annuncia ha neutralizzato il quartier generale militare di Teheran, ancora esplosioni e missili su Tel Aviv, "Un conflitto creato da Iran e scatenato da Israele", dice il premio Nobel Badia a SKY TG24. A Gaza decine di persone sono rimaste uccise nei pressi di un centro di distribuzione di aiuti umanitari, Medici Senza Frontiere a Sky TG24, qui è come l'anticamera dell'inferno. Raid russo con droni e missili l'Ucraina per Kiev è uno dei peggiori attacchi. Londra annuncia nuove sanzioni raggiunto accordo su un nuovo round di negoziati, dice il Cremlino. Caso Garlasco riprenderà dopodomani l'incidente probatorio sui reperti vecchi e nuovi dell'inchiesta, i risultati saranno determinanti anche per far luce sul ruolo di Andrea Sempio. Il giallo di Villa Pamphili, l'uomo fermato in Grecia per gli investigatori è pericoloso, aveva un passaporto vero ma con identità falsa, ancora ignote le generalità della donna e della bambina. La sentenza in processo abbreviato sulle curve di San Siro, condannate a 10 anni sia l'ex capo della curva nord interista Andrea Beretta sia Luca Lucci, capo della sud milanista. Tennis debutto vincente Sinner e Cobolli TP 500 sull'erba in Germania, Entrambi passano agli ottavi, la Roma presenta Gasperini e dice "Obiettivo Champions". .