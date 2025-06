I titoli di Sky TG24 del 17 giugno, edizione delle 8

Allarme in Israele per il lancio di missili, esplosioni a Tel Aviv, Netanyahu rivendica il controllo dei cieli, Teheran pronta a trattare, voci di salvacondotto in Russia per Khamenei. Il G7 chiede la de-escalation e ribadisce che l'Iran non può avere l'atomica, Trump rilancia, Teheran va evacuata, poi anticipa la partenza e convoca il Consiglio di sicurezza. Per il presidente americano bilaterale con Meloni che lavora a un'iniziativa comune per il cessate il fuoco a Gaza, l'Europa verso l'accordo con gli USA sui dazi al 10%. Ucraina attacchi notturni su Kiev, almeno 14 morti, 40 feriti, missili balistici e droni hanno colpito obiettivi civili in tutta la città. Delitto di Garlasco, oggi inizia l'incidente probatorio, i risultati sul DNA e sulle impronte saranno determinanti per far luce sull'omicidio di Chiara Poggi. Misteri del killer di Villa Pamphili, l'uomo fermato in Grecia aveva un nome falso su un passaporto vero, si chiama Francis Kaufmann, ha rifiutato l'estradizione in Italia. Novità nella scuola, da settembre stop al cellulare in classe, anche alle superiori. Per il Ministro Valditara sono troppi gli effetti negativi e domani inizia la maturità. Ondata di maltempo nel nord Italia, allagamenti, alberi caduti tra Emilia Romagna e Veneto, frana in Cadore. Zaia firma lo stato d'emergenza regionale. .