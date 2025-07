I titoli di Sky Tg24 del 17 luglio, edizione delle 13

L'inchiesta sull'urbanistica a Milano chiesti sei arresti tra loro anche Beppe Sala, accusato di falso e induzione indebita "Assurdo saperlo dalla stampa" dice il Primo Cittadino. Il Sindaco è atteso lunedì in Consiglio Comunale, Lega, Fratelli d'Italia, Movimento cinque Stelle chiedono le sue dimissioni "Giunta inadeguata", dice La Russa. E dopo due settimane è finita la fuga di Andrea Cavallari, l'uomo condannato per la strage di Corinaldo è stato fermato a Barcellona dalla polizia spagnola. In Medio Oriente raid israeliano sulla Chiesa Cattolica di Gaza, due morti, almeno 10 feriti, tra loro anche Padre Romanelli, Palazzo Chigi protesta inaccettabili gli attacchi contro i civili. L'intervento di Giorgia Meloni all'assemblea della Cisl, "La logica della contrapposizione politica nuoce ai lavoratori, dice la premier che sottolinea l'importanza del confronto con le parti sociali. Torna la serie in pillole Overview con una nuova puntata, Lost in Translation è il futuro delle lingue con l'intelligenza artificiale, strumenti che facilitano ma che possono anche spaventare. L'alta moda di Dolce Gabbana incanta Roma, i due stilisti hanno presentato la loro nuova collezione sfilando nei luoghi simbolo della Città Eterna. Soddisfazioni azzurre al femminile, le ragazze del calcio in semifinale agli Europei dopo 28 anni, quelle della pallanuoto ai quarti dei Mondiali di Singapore. .