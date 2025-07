I titoli di Sky TG24 del 17 luglio: edizione delle 19

La maxi inchiesta sull'urbanistica a Milano, 74 gli indagati tra loro anche il Sindaco Sala, che avrebbe appreso la notizia dai giornali. L'assessore Tancredi pronto alle dimissioni. Il PD rinnova la fiducia in Sala e nella magistratura. La Russa e Lega alll'attacco parlano di giunta inadeguata. A Milano le teghe vogliono sostituire il legislatore, le parole del ministro Crosetto. Raid israeliano sulla Chiesa cattolica della Sacra Famiglia di Gaza, tre morti e 10 feriti. Tra questi anche Padre Romanelli. Continuano i bombardamenti anche sulla Siria. Il dolore del Papa per il raid sulla Chiesa. Meloni parla di attacchi inaccettabili ai civili che vanno avanti da mesi. E ora che la carneficina cessi. lo sdegno dell'Eliseo. È stato fermato a Barcellona Andrea Cavallari, il giovane evaso dopo la discussione della laurea condannato per la strage di Corinaldo. La sua fuga è durata due settimane. E' accusato di omicidio volontario e atti persecutori l'uomo che avrebbe ucciso l'ex moglie in Brianza. La donna è stata trovata morta in un'area dismessa a poca distanza da casa. Giffoni Film Festival al via la storica rassegna dedicata ai ragazzi. Si anima con oltre 200 protagonisti del mondo del cinema, dello sport e delle istituzioni. Torna alla serie in pillole Overview con una nuova puntata Lost in Translation nel futuro delle lingue con l'intelligenza artificiale e strumenti che facilitano ma che possono spaventare. .