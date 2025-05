I titoli di Sky TG24 del 17 maggio, edizione delle 19

Impresa di Jasmine Paolini che vince gli Internazionali di tennis di Roma. In tribuna anche il Presidente Mattarella. Domani la finale maschile: Sinner affronterà Alcaraz. Guerra in Ucraina, lunedì Trump sentirà al telefono Putin e Zelensky. Per il Cremlino i negoziati possono proseguire solo dopo un nuovo scambio di prigionieri. Sull'Ucraina condividiamo con il Canada gli sforzi per una pace giusta e duratura, dice la Premier Meloni incontrando l'omologo Carney. A Palazzo Chigi anche il Cancelliere tedesco Merz. Medio Oriente, Hamas annuncia la ripresa dei negoziati a Doha. Offensiva israeliana nella Striscia: oltre 100 morti in 24 ore, distrutto tunnel sotterraneo di 2 chilometri. Domani l'insediamento di Papa Leone XIV, 250.000 fedeli e 200 delegazioni estere attesi a Roma, ci saranno anche Vance e Zelensky. La cerimonia in diretta su Sky Tg24. Remigration Summit a Gallarate, il contestato raduno anti-immigrazione. Nessuna paura delle idee forti, dice Piantedosi. A Milano scontri alla contromanifestazione. Fermato il presunto autore dell'accoltellamento di un 13enne avvenuto ieri a Milano, si tratta di un 27enne cubano. Aveva una ferita alla mano, recuperata anche l'arma. Il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, pole position per Piastri su McLaren, poi Verstappen e Russell. 11esima e 12esima le Ferrari di Leclerc e di Hamilton. .