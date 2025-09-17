I titoli di Sky TG24 del 17 settembre: edizione delle 8

L'invasione israeliana di Gaza City: tank per le strade, raid senza sosta, nuovi attacchi nella notte. Palestinesi in fuga sotto le bombe, verso l'apertura di un nuovo passaggio. La condanna di Bruxelles che annuncia sanzioni contro Israele. Per Guterres: "La situazione a Gaza è intollerabile". La Commissione d'Inchiesta ONU denuncia: "È genocidio". Tajani a Sky Tg24: "Contrari all'offensiva, ma non riconosceremo la Palestina". Schlein e Conte contro il Governo. Cortei in tutta Italia, tensioni all'Università di Pisa. Putin in uniforme militare alle esercitazioni russo-bielorusse. Trump a Londra, al centro le garanzie di sicurezza di Kiev. Il Papa: "La NATO non ha cominciato nessuna guerra". Mattarella a Colleferro ricorda Willy Monteiro, ucciso mentre difendeva un amico. Per il Presidente è "un italiano esemplare". Poi cita Martin Luther King: "L'odio genera odio". Sciopero degenerato in rissa a Prato. Operai aggrediti a calci e pugni dai rappresentanti dell'azienda. La denuncia dei sindacati che postano le immagini sui social. L'addio alla leggenda del cinema Robert Redford, morto nel sonno a 89 anni nella sua casa nello Utah. I messaggi e il cordoglio di colleghi, amici e fan in tutto il mondo. Prima giornata di Champions all'insegna dello spettacolo: la Juve pareggia 4 a 4 con il Borussia, rimonta all'ultimo minuto. Stasera PSG-Atalanta su Sky Sport Uno e Ajax-Inter. .

