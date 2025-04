I titoli di Sky TG24 del 18 aprile, edizione delle 13

Dazi spese per la Difesa e gas, nel colloquio tra Trump e Meloni la premier invita il Presidente americano a Roma per una possibile mediazione sulle tariffe con l'Europa. Intanto nella Capitale è arrivato Jd Vance, vertice con Meloni a Palazzo Chigi, poi il vice Presidente americano andrà in Vaticano per i riti del Venerdì Santo. Quattro vittime e un ferito grave nell'incidente alla funivia del Monte Faito vicino Napoli, una cabina è precipitata per la rottura di un cavo sequestrato l'impianto. A Valdagno nel vicentino trovati i corpi dei due dispersi per la piena di un torrente nella zona dichiarato lo stato d'emergenza per il maltempo in Emilia all'erta rossa per la piena del Po. Indagini in corso sull'orrore scoperto a Mestre, una donna di 32 anni picchiata e violentata per cinque giorni in un palazzo abbandonato, fermato un trentenne. "Tragedia con numeri spaventosi", il Presidente Mattarella ricorda la strage di migranti di 10 anni fa nel Canale di Sicilia, poi dice "La civiltà impedirci di voltare le spalle". Stasera la Via Crucis al Colosseo, a presiederla sarà il Cardinale Reina, ma saranno lette le meditazioni del Santo Padre, "Vivrò la Pasqua come posso", aveva detto ieri nella visita a Regina Coeli. Poi c'è la Lazio fuori ai rigori dall'Europa League, la Fiorentina che si qualifica alle semifinali di Conference, con le prove libere a Gedda, intanto inizia il weekend di Formula Uno in Arabia Saudita. .