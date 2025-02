I titoli di Sky Tg24 del 18 febbraio, edizione delle 13

Il presidente Mattarella risponde agli attacchi di Mosca. La Russia torni a rispettare il diritto internazionale e la sovranità degli Stati. E intanto hacker russi di nuovo in azione contro siti italiani. A Riad, l'incontro tra Lavrov e Rubio, Mosca avverte: non faremo nessuna concessione territoriale a Kiev. Zelensky replica: non riconosceremo accordi senza di noi. L'Unione dice sì all'aumento delle spese militari, ma si spacca sull'invio di truppe di pace in Ucraina. L'allarme di Draghi: presto rimarremo soli a garantire la sicurezza dell'Europa. In Medio Oriente, è iniziato il ritiro parziale di Israele dal Libano. Lo Stato ebraico chiede ad Hamas il rilascio di sei ostaggi entro sabato. Giovedì ci sarà la consegna dei primi corpi. La bimba sbranata dal pitbull di famiglia ad Acerra. Il padre della vittima è stato indagato per omicidio colposo, omessa custodia e vigilanza del cane. Sparatoria in una panetteria a Milano. Fermato il figlio del proprietario, volevo costituirmi, dice il ragazzo accusato dell'omicidio di una persona e del ferimento di un'altra. L'esplosione in una petroliera al largo di Savona. La Procura apre un fascicolo di inchiesta, la Capitaneria di Porto rassicura: nessun rischio ambientale. Su Sky c'è la Champions con i ritorni dei playoff. Le italiane provano a ribaltare le sconfitte dell'andata, in campo alle 18:45 Milan Feyenoord e alle 21:00, Atalanta-Bruges. .