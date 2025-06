I titoli di Sky TG24 del 18 giugno 2024, edizione ore 8

Trump dall'ultimatum a Teheran, ora la resa incondizionata si starebbe valutando se entrare in guerra sappiamo dove si trova Khamenei, ma per ora non lo uccideremo, dice. La guida spirituale iraniana risponde in un post: la battaglia ha inizio. Nella notte il nuovo scambio di missili tra i due paesi. Netanyahu avverte: ci servono altre due settimane. G7 Meloni ribadisce che l'Iran non può dotarsi dell'atomica e che nessuno dei leader è favorevole a Putin come mediatore. Ottimismo sui dazi, si troverà una soluzione, dice. Donna uccisa dal figlio nel leccese dopo una lite in casa, il ragazzo ritrovato dai Carabinieri in stato confusionale, ha ferito a morte la madre con un'ascia da boy scout ed è scappato. Giallo di Villa Panfili, Kaufman per gli investigatori è pericoloso in patria è già stato arrestato cinque volte, per violenza domestica, ancora ignote le identità della donna e della bimba. Processo doppia curva condannati a 10 anni i capi ultra Beretta e Lucci, riconosciuti anche risarcimenti a Inter, Milan e alla lega di Serie A. Fine vita, la consulta deciderà sul caso di una donna paralizzata che ha chiesto il suicidio assistito. In Inghilterra approvata norma che depenalizza l'aborto. L'esame di maturità al via per oltre 500 mila studenti oggi la prima prova comune a tutti gli indirizzi, il tema di italiano, sette tracce, divise in tre tipologie. .