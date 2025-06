I titoli di Sky TG24 del 18 giugno: edizione delle 13

Khamenei avverte gli Stati Uniti conseguenze irreparabili se attaccati, l'esercito israeliano colpisce siti per la produzione di uranio arricchito in Iran. America al fianco di Israele, sappiamo dove si nasconde l'ayatollah, ma per ora non lo uccideremo, dice Trump. Non abituiamoci alla guerra è il nuovo appello di pa- del Papa, alla pace L'obiettivo è che l'Iran non sia una potenza nucleare, esclusa una mediazione di Putin, spiega Giorgia Meloni dal G7, l'Italia ribadisce il sostegno a Kiev. Il giallo di Villa Panfili, il presunto killer fermato in Grecia, ha chiesto l'estradizione negli Stati Uniti, dove è stato arrestato più volte per violenze domestiche. Donna uccisa con un'ascia dal figlio in casa nel leccese dopo una lite, il ventunenne fermato dai Carabinieri ha confessato, mi aveva rimproverato per non averla salutata. Processo doppia curva, condannati a 10 anni i capi ultrà di Inter e Milan, Beretta e Lucci, riconosciuti i risarcimenti per le due società milanesi e alla Lega di Serie A. Fine vita la Consulta deciderà sul caso di una donna paralizzata, che ha chiesto il suicidio assistito il 17 luglio, il testo con i principi per la legge in aula al Senato. Maturità oltre 500 mila studenti alla prova scritta di italiano tra le tracce Paolo Borsellino e i giovani, Pasolini, la parola rispetto, i social e l'indignazione.