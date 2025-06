I titoli di Sky TG24 del 18 giugno, edizione delle 19

Trump lancia l'ultimatum definitivo all'Iran, "Ho perso la pazienza" dice il Presidente americano prima di spostare i bombardieri B2 nell'Oceano Indiano. "Conseguenze irreparabili se gli Stati Uniti attaccheranno", dice Khamenei che minaccia anche Israele, "Lanciati nuovi missili verso Tel Aviv", avverte altre esplosioni a Teheran. Gli occidentali organizzano i primi rientri, pronti voli commerciali da Hamman per gli italiani che vogliono lasciare Israele, assicura il Ministro degli Esteri Tajani. Panetta lancia l'allarme per la BCE "Nuovi scenari di incertezza", dice il Governatore di Banca Italia sulla stessa linea Giorgetti che parla di contesto internazionale sfavorevole. Il giallo di Villa Pamphili, il presunto killer fermato in Grecia, arrestato più volte negli Stati Uniti per violenze domestiche, "Italiani mafiosi", dice nell'udienza di convalida. Incidente probatorio per il delitto di Garlasco, sconto tra peritti e legali impronte senza sangue, ma sulla numero 10 sono stati disposti nuovi esami. Stati Generali sulla lotta alla pirateria audiovisiva, un fenomeno che resta allarmante anche se si vedono i primi segnali della nuova legge ad hoc. Maturità prova di italiano per oltre 500000 studenti, tra le tracce Paolo Borsellino e i giovani in Gattoparto, la parola rispetto, i Social e l'indignazione. .