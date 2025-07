I titoli di Sky TG24 del 18 luglio, edizione delle 8

Inchiesta sull'urbanistica a Milano: il sindaco Sala tra i 74 indagati. Lunedì riferirà in consiglio comunale. Tancredi pronto a dimettersi. Protesta delle opposizioni a Palazzo Marino. Il primo cittadino sente Schlein e va avanti. La Lega e La Russa all'attacco: "Giunta inadeguata". Meloni frena: "Non c'è automatismo tra avviso di garanzia e dimissioni". Raid su una chiesa a Gaza, 3 morti e 9 feriti tra cui il parroco Romanelli. Netanyahu al telefono con la Casa Bianca ammette: "È stato un errore". Intanto continuano i bombardamenti in Siria. Dazi, si continua a trattare. Trump dichiara: "Probabile l'intesa con l'Europa". Vicino anche l'accordo con l'India. Sefcovic è ancora a Washington per negoziare. Il Wall Street Journal rivela: "Lettera oscena del presidente americano ad Epstein per i suoi 50 anni". Lui si difende: "È un fake". E parte la denuncia. Femminicidio a Macherio in Brianza, donna strangolata in una casa diroccata. Fermato l'ex compagno. Era fuggita dal Perù con i figli per allontanarsi proprio da lui. Ex Ilva di Taranto. Urso annuncia: "È arrivata l'autorizzazione ambientale, la siderurgia italiana è salva". Si potrà continuare temporaneamente la produzione a carbone. Il Motomondiale torna a Brno, in Repubblica Ceca, a distanza di 5 anni dall'ultima volta. Alle 10:45 le prime libere, le prequalifiche alle 15. Tutto live su Sky. .